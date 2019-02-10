Роман Репилов: "Решение самим спеть гимн на церемонии награждения пришло спонтанно"

Российский саночник Роман Репилов признался, что решение исполнить российский гимн а капелла на церемонии награждения призеров чемпионата Европы по санному спорту в Германии пришло к нему и Семену Павличенко спонтанно. Из-за технических проблем с фонограммой россияне самостоятельно спели гимн РФ.

- Решение самим спеть гимн пришло спонтанно. На церемонии награждения нам уже вручили медали, объявили, что сейчас прозвучит российский гимн, начали поднимать флаги, но тут заиграло что-то иностранное, - приводит ТАСС слова Репилова. - Иностранцы бы точно не стали петь, а так бы и ушли, они все такие ребята скромные, а мы взяли у ведущего микрофон, встали и вдвоем исполнили.

Напомним, на чемпионате Европы Репилов завоевал серебро в одиночном заезде, а Павличенко - золото.

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