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Сегодня, 12:30

Роман Репилов мог завершить карьеру после Олимпиады в Пекине

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Саночник Роман Репилов.
Роман Репилов.
Фото Global Look Press

Трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов рассказал «СЭ», что раздумывал по поводу завершения спортивной карьеры после Олимпиады-2022 в Пекине.

— Весной у тебя был период, когда нет ни старых саней, ни новых. Не возникало мыслей, чтобы завершить карьеру? Тем более тогда все не очень понимали, каким будет следующий сезон.

— После Олимпиады была такая мысль, но не из-за саней или каких-то психологических вещей. Была позиция, что если заниматься спортом, оставаться выступать за сборную России, то надо как-то технически развиваться. Если мне помогут, позволят это сделать, то продолжу. Я общался с президентом федерации Наталией Сергеевной [Гарт]. Откровенно ей сказал, что мне хочется показывать результат либо я не вижу себя здесь. Получилось, что у меня появились технические партнеры. От федерации не было никаких проблем в этом направлении. Они мне дали добро. Начал работать. А так — да, была дилемма: либо развиваюсь технически, чтобы сани ехали быстрее, либо нет смысла оставаться, чтобы просто занимать место.

— Как Наталия Сергеевна восприняла твои слова?

— А как она может воспринять? Как нормальный президент. Она понимает, что у меня есть амбиции и энергия развивать себя и спорт. Поэтому она поддержала. У нас нет никаких проблем в этом плане и, надеюсь, не будет.

— А в команде на тебя не осталось каких-то обид? После Олимпиады ты достаточно резко высказывался, что не видишь мотивации в глазах других людей и прочее.

— Я ни слова не соврал. Сказал всю правду, как я ее вижу. Многие знают, что так оно и есть. Да, наверное, многие обиделись на меня. Но сейчас уже все успокоились. На личности я не переходил. Просто реальность такая, что именно так все произошло, — сказал Репилов «СЭ».

Роман Репилов. «Смирился, что на Олимпийских играх не буду представлять свою страну». Честный разговор с Романом Репиловым

Олимпиада
Роман Репилов
санный спорт
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