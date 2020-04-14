Российский саночник, обладатель Кубка мира и двукратный чемпион мира Роман Репилов высказался о трэштоке в спорте и противостоянии Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

— Я не против трэштока, постоянно на австрийцев наезжаю. (смеется) Только по-спортивному. У нас с ними разница в менталитете, не всегда понимаем шутки друг друга. Есть один товарищ, который сделал трэшток трендом, Конор Макгрегор. Хабиб или Конор? Как спортсмен — Хабиб покруче будет, как людей я их лично не знаю. Мне рассказывал Александр Волков, что как человек Хабиб-то нормальный. Но он звезда, у многих звезд есть свои приколы. Конор — тоже нормальный человек, он вообще красавчик. Свой спорт продвинул на невероятный уровень. Он хочет зарабатывать, это правильно.

Прыжок из клетки после боя? Хабиб немного заигрался, что ли. Кровь горячая, он простой парень с Кавказа, долго терпел и взорвался. Конечно, это было неправильно. Но сейчас, думаю, уже все поняли, что это было, и успокоились. (Дмитрий Кузнецов)