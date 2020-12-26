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Решение о флаге для российских саночников на ЧМ-2021 будет принято к началу января

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Международная федерация санного спорта (FIL) к началу января намерена определиться с тем, под каким флагом будут выступать на чемпионате мира в Германии российские саночники, вынужденные стартовать только в нейтральном статусе.

«Мы пока находимся в процессе согласования флага. Я думаю, что нам потребуется еще неделя», — отметил президент FIL Эйнарс Фогелис в интервью ТАСС.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), до 16 декабря 2022 года российские спортсмены имеют право выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира только в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по санному спорту, который пройдет с 29 по 31 января в Кенигсзе, станет первым в истории мировым первенством по зимнему виду спорта, на котором российская команда будет вынуждена выступать без гимна и флага своей страны.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10358915

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