Репилов заявил, что ему неприятно выступать без гимна и флага России

Чемпион мира по санному спорту Роман Репилов рассказал, что ему была неприятна церемония награждения, прошедшая без государственного флага и гимна России.

30 января 24-летний Репилов завоевал золото на ЧМ, который проходит в немецком Кенигсзе.

«Этот RLF вместо надписи: «Россия» выводит из себя, — приводит слова Репилова ТАСС. — Сейчас состоялась церемония награждения, и было очень неприятно, когда звучал не наш гимн и висел не наш флаг. К сожалению, все это уже в привычку входит, ведь на Олимпиаде в Южной Корее два года назад мы тоже выступали в нейтральном статусе. Сейчас уже все не так чувствительно».

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) частично поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА). До 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира российские спортсмены будут выступать без флага и гимна.