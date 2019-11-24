Репилов завоевал серебро на первом этапе Кубка мира в Инсбруке

Россиянин Роман Репилов стал вторым в заезде одиночек на первом этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке. Его результат 1 минута 41,162 секунды.

Первое место занял Йонас Мюллер (1.41,015), третьим стал итальянец Доминик Фишналлер (1.41,207).

Иглс (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

1. Йонас Мюллер (Австрия) — 1.41,015 (50,539 + 50,476)

2. Роман Репилов (Россия) — 1.41,162 (50,779 + 50,383)

3. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.41,207 (50,659 + 50,548)

4. Давид Гляйршер (Австрия) — 1.41,249 (50,715 + 50,534)

5. Вольфганг Киндль (Австрия) — 1.41,265 (50,659 + 50,606)

6. Феликс Лох (Германия) — 1.41,281 (50,637 + 50,644)

7. Семен Павличенко (Россия) — 1.41,340 (50,737 + 50,603)

30. Максим Аравин (Россия) — 1.42,950 (51,935 + 51,015)

32. Александр Горбацевич (Россия) — 1.44,220 (50,618 + 53,602)