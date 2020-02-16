Репилов выиграл второе золото чемпионата мира

Россиянин Роман Репилов стал победителем в соревнованиях саночников-одиночников на чемпионате мира. Ранее 23-летний Репилов уже выигрывал золото на турнире в Сочи — он стал лучшим в спринте.

Сочи (Россия)

Чемпионат мира

Мужчины

Одиночка

1. Роман Репилов (Россия) — 1.43,099 (51,513 + 51,586)

2. Йонас Мюллер (Австрия) — 1.43,131 (51,564 + 51,667)

3. Вольфганг Киндль (Австрия) — 1.43,301 (51,646 + 51,655)

4. Иоханнес Людвиг (Германия) — 1.43,325 (51,539 + 51,786)

5. Кристерс Апарйодс (Латвия) — 1.43,382 (51,768 + 51,614)

6. Александр Горбацевич (Россия) — 1.43,421 (51,610 + 51,811)

7. Семен Павличенко (Россия) — 1.43,453 (51,663 + 51,790)

11. Максим Аравин (Россия) — 1.43,653 (51,763 + 51,890)