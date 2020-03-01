Репилов выиграл общий зачет Кубка мира по санному спорту

Победителем общего зачета стал россиянин Роман Репилов. Он набрал 765 очков.

Российский спортсмен стал третьим на сегодняшнем этапе Кубка мира в Кенигзее (Германия) в одиночках. Победитель этапа, еще один представитель России Семен Павличенко занял в общем зачете третье место — 741 очко. На второй позиции Доминик Фишналлер из Италии — 749 очков.

Для Репилова это вторая победа в общем зачете Кубка мира. Впервые он победил в сезоне-2016/17.