В Сигулде (Латвия) состоялся этап Кубка мира по санному спорту. В одиночках победу одержал немец Иоханнес Людвиг. Он опередил россиянина Романа Репилова на 0,17 балла. Третьим стал австриец Давид Гляйршер. Семен Павличенко показал пятый результат.

Санный спорт

Сигулда (Латвия)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

1. Иоханнес Людвиг (Германия) — 1.37,246 (48,898 + 48,348)

2. Роман Репилов (Россия) — 1.37,263 (48,927 + 48,336)

3. Давид Гляйршер (Австрия) — 1.37,268 (48,695 + 48,573)

4. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.37,349 (48,758 + 48,591)

5. Семен Павличенко (Россия) — 1.37,424 (48,758 + 48,607)

6. Максим Аравин (Россия) — 1.37,486 (48,868 + 48,618)

10. Александр Горбацевич (Россия) — 1.37,632 (49,331 + 48,301)

24. Степан Федоров (Россия) — 1.37,984 (49,660 + 49,324)