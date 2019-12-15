Репилов стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Канаде
08:42
Австриец Райнхард Эггер стал победителем в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту в Уистлере. Россиянин Роман Репилов занял второе место.
Уистлер (Канада)
Кубок мира
Мужчины
Одиночка
Спринт
1. Райнхард Эггер (Австрия) — 36,449
2. Роман Репилов (Россия) — 36,456
3. Йонас Мюллер (Австрия) — 36,493
4. Феликс Лох (Германия) — 36,496
5. Давид Гляйршер (Австрия) — 36,526
6. Такер Уэст (США) — 36,539
7. Семен Павличенко (Россия) — 36,575
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