Репилов стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Канаде

Австриец Райнхард Эггер стал победителем в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту в Уистлере. Россиянин Роман Репилов занял второе место.

Уистлер (Канада)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

Спринт

1. Райнхард Эггер (Австрия) — 36,449

2. Роман Репилов (Россия) — 36,456

3. Йонас Мюллер (Австрия) — 36,493

4. Феликс Лох (Германия) — 36,496

5. Давид Гляйршер (Австрия) — 36,526

6. Такер Уэст (США) — 36,539

7. Семен Павличенко (Россия) — 36,575