Репилов пропустил этап Кубка мира в Винтерберге из-за травмы

Россиянин Роман Репилов пропустил этап Кубка мира в Винтерберге из-за падения на тренировке, сообщает ТАСС со ссылкой на личного тренера спортсмена Альберта Демченко.

— У Романа было сильное падение на первой тренировке в нижней части трассы, поэтому мы приняли решение не рисковать здоровьем спортсмена и не заявлять его на этот этап Кубка мира, — рассказал Демченко. — Хотим, чтоб он как следует восстановился и подготовился к финальному этапу, который пройдет через неделю в Кенигзее. Он отделался ушибами, никаких переломов нет, голова тоже цела.

Причем вместе с Романом совершили падения еще четыре-пять саночников. Одним из них стал наш Степан Федоров, сломавший палец. В какой-то степени эти происшествия объясняются небольшими проблемами в качестве подготовки трассы, которая незадолго до начала соревнований подверглась воздействию природной стихии.