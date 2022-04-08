Репилов отреагировал на снятие санкций с российских саночников

Трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов прокомментировал решение конгресса Международной федерации санного спорта (FIL) сохранить членство Федерации санного спорта России (ФССР) в составе организации.

Благодаря этому решению российские саночники смогут возобновить выступление на международной арене.

«Это отличная, хорошая новость, солидарный мир одумался и принял правильное решение, — сказал Репилов ТАСС. — Пристально за ситуацией я не следил, знал, что будет суд, что мы к нему готовились, но в глобальном смысле для меня ничего не поменялось: у меня уже был сформирован личный план на тот случай, если мы не поедем соревноваться за рубеж. Я в любом случае настраивался на то, чтобы заниматься санями, тренироваться, не было мыслей о том, что спорт разваливается. Но слава богу, что ситуация поменялась, это отличные новости».

«Как бы ни саботировали и как бы сильно ни агитировали, есть еще умные люди, которые работают с холодной головой и объективно смотрят на положение дел. Будем надеяться на то, что мы поедем на соревнования. Но даже если что-то опять поменяется, на нас это не сильно скажется — у нас уже есть резервный план, по которому будем готовиться», — добавил он.

Репилов убежден, что спорт должен оставаться вне политики.

Решение FIL стало прецедентом, это первая международная спортивная федерация, которая сняла санкции с российских спортсменов после начала спецоперации на Украине.