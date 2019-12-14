Репилов одержал победу на этапе Кубка мира в Уистлере

Россиянин Роман Репилов завоевал золотую медаль в заезде одиночек на этапе Кубка мира в Уистлере. Вторым стал немец Феликс Лох, а замкнул тройку итальянец Доминик Фишналлер.

Уистлер (Канада)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

1. Роман Репилов (Россия) — 1.39,713 (49,874 + 49,839)

2. Феликс Лох (Германия) — 1.39,860 (49,903 + 49,957)

3. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.39,884 (49,959 + 49,925)

4. Иоханнес Людвиг (Германия) — 1.39,920 (49,848 + 50,072)

5. Давид Гляйршер (Австрия) — 1.40,003 (50,052 + 50,083)

6. Райнхард Эггер (Австрия) — 1.40,080 (50,052 + 50,028)

12. Семен Павличенко (Россия) — 1.40,297 (49,906 + 50,391)

19. Максим Аравин (Россия) — 1.40,496 (50,256 + 50,240)

20. Александр Горбацевич (Россия) — 1.40,504 (50,481 + 50,023)