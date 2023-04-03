Репилов назвал волшебством слухи в прошлом сезоне о допуске россиян до международных стартов

Трехкратный чемпион мира Роман Репилов рассказал «СЭ» о том, в какой момент потерял веру в то, что россиян допустят до международных стартов в этом сезоне.

— Насколько ты верил, что международный сезон у вас будет? И когда эта вера ушла? Изначально же Федерация санного спорта России выиграла апелляцию по решению об отстранении.

— Вся вера закончилась в тот момент, когда мы выиграли апелляцию. Они же пошли другим путем: раз вы выиграли апелляцию, мы поменяем устав. Руководство FIL не хочет на себя брать ответственность за то, что русские приедут, но, с другой стороны, нам говорят: «Подождите. Скоро-скоро». Поэтому тогда не было уверенности, что мы поедем.

А когда сезон начался в октябре, то уже нам, спортсменам, на сто процентов все стало ясно. Мы находимся в соцсетях, мы современные, мы все видим и понимаем. Не знаю, что должно было произойти, чтобы в такой ситуации нас отвезли на международные соревнования. Просто не было такого варианта. Однако у нас некоторые специалисты из команды говорили: «Все, ребята, сейчас готовимся! После Нового года точно нас выпустят. Поедем на чемпионат мира выступать». Волшебство из мира Гарри Поттера. Затем уже январь наступил. Говорят: «Весь состав не поедет. Только эстафетная команда». Нереально было это провернуть. Все не едут, а мы поедем? Ага, конечно, — сказал Репилов «СЭ».