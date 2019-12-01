Австриец Йонас Мюллер победил на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде. Вторым стал американец Такер Уэст, тройку замкнул Доминик Фишналлер из Италии.

Россияне Роман Репилов и Семен Павличенко заняли четвертое и пятое место соответственно.

Лейк-Плэсид (США)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

1. Йонас Мюллер (Австрия) — 1.41,437 (50,624 + 50,813)

2. Такер Уэст (США) — 1.41,458 (50,607 + 50,851)

3. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.41,489 (50,769 + 50,720)

4. Роман Репилов (Россия) — 1.41,521 (50,612 + 50,909)

5. Кристерс Апарйодс (Латвия) — 1.41,687 (50,765 + 50,922)

5. Семен Павличенко (Россия) — 1.41,687 (50,924 + 50,763)...

13. Максим Аравин (Россия) — 1.41,962 (50,922 + 51,040)...

27. Александр Степичев (Россия) — 1.45,781 (53,601 + 52,180)