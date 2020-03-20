Репилов и Катникова выиграли чемпионат России в спринте

Роман Репилов и Екатерина Катникова с стали чемпионами России по санному спорту в спринте.

Репилов показал результат 31,132 секунды. Второе место занял Александр Горбацевич, третье — Максим Аравин.

Катникова первенствовала с результатом 32,737 секунды, второй стала Татьяна Иванова, третьей — Олеся Михайленко.

В соревнованиях двое победу одержали Александр Денисьев и Владислав Антонов. Второе место заняли Андрей Богданов и Андрей Медведев, третье — Всеволод Кашкин и Константин Коршунов.