Репилов: «Должны работать так, чтобы в Европе увидели, что из-за санкций и отстранения мы хуже не стали»

Российский саночник Роман Репилов рассказал «СЭ», что воспринимал сезон без международных стартов как одну большую тренировку.

— Ты — трехкратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира. Как ты воспринимал российские соревнования в этом сезоне? Какое было к ним отношение, когда ты выходишь на старт, а у тебя по протоколу семь соперников?

— Относился как к большой тренировке. Без обид тем, кто это читает. Если честно, сезон не был для меня ни показательным, ни соревновательным. Это просто одна большая тренировка тире тест саней. Я мог бы все выигрывать, поставить все самое боевое, самое быстрое, на этом прикататься и весь сезон гонять. Но не мог себе это позволить, потому что был большой фронт работы. Поэтому каждый день был для меня как тренировка. Все сводилось к работе с санями.

— То есть ты никак не реагировал, когда занимал третьи места?

— Вообще без разницы. Мне многие люди говорили: «Как же так? Выигрывал до этого, а тут стал третьим?» Мы сейчас находимся целый год на одной трассе. Все наши результаты вообще ни на что не влияют. Я могу выигрывать, а могу быть вторым-третьим. Это в мою копилку ничего не принесет и забудется, как только мы выйдем на международные соревнования. А вот как ты выйдешь на международные соревнования, к этому будет пристальное внимание. Особенно внимание иностранцев. Мол, вот они там сидели год в своей России, у них там технологий никаких нет, так что сейчас мы их натянем. А мы, наоборот, должны работать так, чтобы они увидели, что у нас все есть, что из-за санкций и отстранения мы хуже не стали. Для этого я сезон и работал и на места на эти внимания не обращал, — сказал Репилов «СЭ».