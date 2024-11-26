Сани
Новости
Олимпиада
Главная
Санный спорт

Сегодня, 13:24

Павличенко завоевал золото в Кубке России по санному спорту

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный чемпион мира Семен Павличенко выиграл соревнования на одноместных санях в Кубке России в Сочи.

В сумме двух заездов 33-летний спортсмен показал результат 1 минута 43,210 секунды. Вторым стал Матвей Пересторонин (1.43,945), третьим — Роман Репилов (1.44,020).

В соревнованиях женщин на двухместных санях победу одержали Виктория Демченко и Олеся Михайленко (1.23,614). Серебряные медали завоевали Екатерина Фомина и Полина Григорьева (1.23,773). Бронзовые награды достались Дарье Пересторониной и Марии Посельской (1.24,183).

Кубок России по санному спорту стартовал 26 ноября и завершится 27-го числа. В турнире принимают участие более 50 спортсменов из восьми регионов России.

Семен Павличенко
Читайте также
Елена Вяльбе назвала Елену Исинбаеву предателем Родины
Лавров указал на отброшенные НАТО приличия в заявлениях о превентивных ударах по РФ
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
«Зенит» больше не боятся. Что происходит с командой Семака
«Тампа» размазала «Колорадо» за один период и взбесила российского вратаря! Георгиев в ярости разбил клюшку о ворота
Вырвавшийся из загона бык мог стать причиной гибели девушки в Красноярском крае
Популярное видео
Бурмистров, Шумаков, Тимкин, Телегин и другие до сих пор без клуба
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Серебряков обменян в «Авангард»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Саночница Иванова пока не планирует уходить из спорта

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости