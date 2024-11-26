Павличенко завоевал золото в Кубке России по санному спорту

Двукратный чемпион мира Семен Павличенко выиграл соревнования на одноместных санях в Кубке России в Сочи.

В сумме двух заездов 33-летний спортсмен показал результат 1 минута 43,210 секунды. Вторым стал Матвей Пересторонин (1.43,945), третьим — Роман Репилов (1.44,020).

В соревнованиях женщин на двухместных санях победу одержали Виктория Демченко и Олеся Михайленко (1.23,614). Серебряные медали завоевали Екатерина Фомина и Полина Григорьева (1.23,773). Бронзовые награды достались Дарье Пересторониной и Марии Посельской (1.24,183).

Кубок России по санному спорту стартовал 26 ноября и завершится 27-го числа. В турнире принимают участие более 50 спортсменов из восьми регионов России.