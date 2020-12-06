Россиянин Семен Павличенко занял четвертое место на втором этапе Кубка мира по санному спорту в немецком Альтенберге. Победу отпраздновал немец Феликс Лох, вторым стал его соотечественник Макс Лангенхан, третий — латвиец Кристерс Апарйодс.

Альтенберг (Германия)

Кубок мира. 2-й этап

Мужчины. Одиночка

1. Феликс Лох (Германия) — 1.50,395 (55,655 + 54,740)

2. Макс Лангенхан (Германия) — 1.50,698 (55,603 + 55,095)

3. Кристерс Апарйодс (Латвия) — 1.50,701 (55,528 + 55,173)

4. Семен Павличенко (Россия) — 1.50,754 (56,097 + 54,657)

5. Роман Репилов (Россия) — 1.50,775 (55,053 + 55,722)

6. Мориц Больманн (Германия) — 1.50,845 (55,962 + 54,883)

13. Александр Горбацевич (Россия) — 1.51,043 (55,432 + 55,611)

18. Степан Федоров (Россия) — 1.51,392 (55,315 + 56,077)