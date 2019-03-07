Павличенко выиграл золото в спринте на чемпионате России в Сочи

Семен Павличенко стал первым в спринте на чемпионате России по санному спорту, который проходит в Сочи. Он показал результат 30,818 секунд.

Вторым стал Роман Репилов, Александр Горбацевич - третьим.

В женском турнире Виктория Демченко показала лучший результат - 32,632 секунды, на втором месте - Екатерина Катникова, замыкает тройку Екатерина Батурина.

Среди мужчин в двойках золото завоевали Александр Денисьев и Владислав Антонов (32,674 секунды). Второе место заняли Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, третье - Станислав Мальцев и Дмитрий Халилов (+0,316).