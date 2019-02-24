Павличенко выиграл спринт на Кубке мира в Сочи, россияне заняли весь пьедестал

На этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи победу у мужчин в спринте одержал россиянин Семен Павличенко.

Его соотечественники Роман Репилов и Максим Аравин вошли в тройку сильнейших.

Четвертым стал немец Феликс Лох. Россиянин Александр Степичев стал шестым.

Сочи (Россия)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

Спринт

1. Семен Павличенко (Россия) - 35,566

2. Роман Репилов (Россия) - 35,584

3. Максим Аравин (Россия) - 35,615

4. Феликс Лох (Германия) - 35,621

5. Доминик Фишналлер (Италия) - 35,672

6. Александр Степичев (Россия) - 35,708