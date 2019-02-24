Павличенко выиграл спринт на Кубке мира в Сочи, россияне заняли весь пьедестал

На этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи победу у мужчин в спринте одержал россиянин Семен Павличенко.
Его соотечественники Роман Репилов и Максим Аравин вошли в тройку сильнейших.
Четвертым стал немец Феликс Лох. Россиянин Александр Степичев стал шестым.
Сочи (Россия)
Кубок мира
Мужчины
Одиночка
Спринт
1. Семен Павличенко (Россия) - 35,566
2. Роман Репилов (Россия) - 35,584
3. Максим Аравин (Россия) - 35,615
4. Феликс Лох (Германия) - 35,621
5. Доминик Фишналлер (Италия) - 35,672
6. Александр Степичев (Россия) - 35,708
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