Павличенко стал вторым на чемпионате Европы по санному спорту

Россиянин Семен Павличенко занял второе место на чемпионате Европы по санному спорту в норвежском Лиллехаммере. Он показал результат — 1.37,911.

Первым стал итальянец Доминик Фишналлер (1.37,737), третье место занял еще один россиянин Роман Репилов (1.37,965).

Александр Горбацевич стал пятым (1.38,397), Степан Федоров — седьмым (1.38,440), а Максим Аравин — четырнадцатым (1.38,816).

Санный спорт

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Чемпионат Европы

Мужчины

Одиночка

1. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.37,737 (48,763 + 48,974)

2. Семен Павличенко (Россия) — 1.37,911 (48,761 + 49,150)

3. Роман Репилов (Россия) — 1.37,965 (48,889 + 49,076)

4. Давид Гляйршер (Австрия) — 1.38,204 (48,944 + 49,260)

5. Александр Горбацевич (Россия) — 1.38,397 (49,110 + 49,287)

6. Кевин Фишналлер (Италия) — 1.38,410 (49,003 + 49,407)

7. Степан Федоров (Россия) — 1.38,440 (49,015 + 49,425)

14. Максим Аравин (Россия) — 1.38,816 (49,558 + 49,258)