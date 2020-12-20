Павличенко стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира в Германии

Россиянин Семен Павличенко занял четвертое место в спринте на этапе Кубка мира в немецком Винтерберге.

Первое место занял немец Макс Лангенхан, второе и третье места заняли итальянцы Кевин Фишналлер и Доминик Фишналлер соответственно.

Санный спорт

Винтерберг (Германия)

Кубок мира

4-й этап

Мужчины

Одиночка

Спринт

1. Макс Лангенхан (Германия) — 36,331

2. Кевин Фишналлер (Италия) — 36,389

3. Доминик Фишналлер (Италия) — 36,403

4. Семен Павличенко (Россия) — 36,406

5. Феликс Лох (Германия) — 36,408

6. Александр Горбацевич (Россия) — 36,411

10. Роман Репилов (Россия) — 36,504