Павличенко стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира в Германии
16:11
Россиянин Семен Павличенко занял четвертое место в спринте на этапе Кубка мира в немецком Винтерберге.
Первое место занял немец Макс Лангенхан, второе и третье места заняли итальянцы Кевин Фишналлер и Доминик Фишналлер соответственно.
Санный спорт
Винтерберг (Германия)
Кубок мира
4-й этап
Мужчины
Одиночка
Спринт
1. Макс Лангенхан (Германия) — 36,331
2. Кевин Фишналлер (Италия) — 36,389
3. Доминик Фишналлер (Италия) — 36,403
4. Семен Павличенко (Россия) — 36,406
5. Феликс Лох (Германия) — 36,408
6. Александр Горбацевич (Россия) — 36,411
10. Роман Репилов (Россия) — 36,504
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