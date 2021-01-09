Павличенко — пятый на этапе Кубка мира в Сигулде
15:14
Немец Феликс Лох выиграл шестой этап Кубка мира в Сигулде. Вторым стал его соотечественник Иоханнес Людвиг. Замкнул тройку итальянец Доминик Фишналлер.
Россиянин Семен Павличенко стал пятым.
Сигулда (Латвия)
Кубок мира
6-й этап
Мужчины
Одиночка
1. Феликс Лох (Германия) — 1.35,884 (48,025 + 47,859)
2. Иоханнес Людвиг (Германия) — 1.36,104 (48,069 + 48,035)
3. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.36,171 (48,114 + 48,057)
5. Семен Павличенко (Россия) — 1.36,255 (48,208 + 48,047)
6. Александр Горбацевич (Россия) — 1.36,292 (48,214 + 48,078)
7. Роман Репилов (Россия) — 1.36,303 (48,135 + 48,168)
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