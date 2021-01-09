Немец Феликс Лох выиграл шестой этап Кубка мира в Сигулде. Вторым стал его соотечественник Иоханнес Людвиг. Замкнул тройку итальянец Доминик Фишналлер.

Россиянин Семен Павличенко стал пятым.

Сигулда (Латвия)

Кубок мира

6-й этап

Мужчины

Одиночка

1. Феликс Лох (Германия) — 1.35,884 (48,025 + 47,859)

2. Иоханнес Людвиг (Германия) — 1.36,104 (48,069 + 48,035)

3. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.36,171 (48,114 + 48,057)

5. Семен Павличенко (Россия) — 1.36,255 (48,208 + 48,047)

6. Александр Горбацевич (Россия) — 1.36,292 (48,214 + 48,078)

7. Роман Репилов (Россия) — 1.36,303 (48,135 + 48,168)