Павличенко - победитель Кубка мира в одиночках, Репилов - второй

Российский саночник Семен Павличенко выиграл общий зачет Кубка мира по санному спорту в одиночках у мужчин. Он набрал 788 очков.

На втором месте еще один россиянин Роман Репилов (718). Третью позицию занимает немецкий спортсмен Феликс Лох (685). Среди остальных россиян самое высокое место (11-е) занимает Максим Аравин - 338 очков.

Кубок мира

Мужчин

Одиночки

Общий зачет

1. Семен Павличенко (Россия) - 788

2. Роман Репилов (Россия) - 718

3. Феликс Лох (Германия) - 685

4. Иоханнес Людвиг (Германия) - 666

5. Доминик Фишналлер (Италия) - 623

6. Райнхард Эггер (Австрия) - 596

11. Максим Аравин (Россия) - 338

13. Александр Горбацевич (Россия) - 334

23. Степан Федоров (Россия) - 218

31. Александр Степичев (Россия) - 105

45. Даниил Лебедев (Россия) - 20