Павличенко - победитель Кубка мира в одиночках, Репилов - второй

Российский саночник Семен Павличенко выиграл общий зачет Кубка мира по санному спорту в одиночках у мужчин. Он набрал 788 очков.
На втором месте еще один россиянин Роман Репилов (718). Третью позицию занимает немецкий спортсмен Феликс Лох (685). Среди остальных россиян самое высокое место (11-е) занимает Максим Аравин - 338 очков.
Кубок мира
Мужчин
Одиночки
Общий зачет
1. Семен Павличенко (Россия) - 788
2. Роман Репилов (Россия) - 718
3. Феликс Лох (Германия) - 685
4. Иоханнес Людвиг (Германия) - 666
5. Доминик Фишналлер (Италия) - 623
6. Райнхард Эггер (Австрия) - 596
11. Максим Аравин (Россия) - 338
13. Александр Горбацевич (Россия) - 334
23. Степан Федоров (Россия) - 218
31. Александр Степичев (Россия) - 105
45. Даниил Лебедев (Россия) - 20
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