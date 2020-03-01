На этапе Кубка мира по санному спорту в Кенигзее (Германия) завершились соревнования у мужчин в одиночках.

Победу одержал россиянин Семен Павличенко. Его соотечественник Роман Репилов стал третьим. На второй позиции немец Йонас Мюллер. Четвертым стал трехкратный олимпийский чемпион из Германии Феликс Лох. Россиянин Александр Горбанцевич на 29-м месте.

Кенигзее (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

1. Семен Павличенко (Россия) — 1.38,359 (49,026 + 49,333)

2. Йонас Мюллер (Австрия) — 1.38,362 (49,058 + 49,304)

3. Роман Репилов (Россия) — 1.38,426 (49,130 + 49,296)

4. Феликс Лох (Германия) — 1.38,442 (49,021 + 49,421)

5. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.38,724 (49,202 + 49,522)

5. Иоханнес Людвиг (Германия) — 1.38,724 (49,246 + 49,478)

29. Александр Горбацевич (Россия) — 1.44,861 (51,536 + 53,325)

Максим Аравин не финишировал во втором заезде.