Павличенко победил на этапе Кубка мира в Сочи, Репилов – второй

На этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи в одиночках у мужчин победил россиянин Семен Павличенко. Вторым стал еще один представитель России Роман Репилов.

На третьем месте итальянец Доминик Фишналлер. В пятерку лучших также вошли россияне Максим Аравин и Александр Степичев.

Сочи (Россия)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

1. Семен Павличенко (Россия) - 1.43,867 (52,023 + 51,844)

2. Роман Репилов (Россия) - 1.44,301 (52,198 + 52,103)

3. Доминик Фишналлер (Италия) - 1.44,327 (52,143 + 52,184)

4. Максим Аравин (Россия) - 1.44,441 (52,160 + 52,281)

5. Александр Степичев (Россия) - 1.44,459 (52,104 + 52,355)

24. Александр Горбацевич (Россия) - 1.48,953 (52,076 + 56,877)