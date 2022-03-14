Павел Репилов победил в спринте на чемпионате России по санному спорту

Павел Репилов одержал победу в спринте на чемпионате России по санному спорту в Сочи.

Результат Репилова составил 31,133 секунды. Второе место занял Матвей Пересторонин (31,384), третье — Евгений Лобеев (31,431).

В женском спринте победила София Мазур (32,617). Второе место заняла Виктория Демченко (32,827), третье — Дарья Олесик (32,956).

В спринте двоек среди мужчин выиграли Евгений Евдокимов и Семен Миков (32,974), вторыми стали Станислав Мальцев и Дмитрий Халилов (32,987), третьими — Всеволод Кашкин и Константин Коршунов (33,225).