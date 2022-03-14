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Санный спорт

Сегодня, 15:25

Павел Репилов победил в спринте на чемпионате России по санному спорту

Анна Горшкова
Корреспондент
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Павел Репилов одержал победу в спринте на чемпионате России по санному спорту в Сочи.

Результат Репилова составил 31,133 секунды. Второе место занял Матвей Пересторонин (31,384), третье — Евгений Лобеев (31,431).

В женском спринте победила София Мазур (32,617). Второе место заняла Виктория Демченко (32,827), третье — Дарья Олесик (32,956).

В спринте двоек среди мужчин выиграли Евгений Евдокимов и Семен Миков (32,974), вторыми стали Станислав Мальцев и Дмитрий Халилов (32,987), третьими — Всеволод Кашкин и Константин Коршунов (33,225).

санный спорт
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Павел Репилов стал победителем чемпионата России по санному спорту в Сочи
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