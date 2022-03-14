Определен состав сборной по санному спорту на централизованную подготовку к новому сезону

Главный тренер сборной России Сергей Чудинов объявил состав команды, которая будет централизованно готовиться к сезону-2022/23.

«Тренерский штаб сборной по итогам чемпионата России определил состав команды на централизованную подготовку к следующему сезону, — цитирует Чудинова ТАСС. — Участники Олимпийских игр не имели возможности получить в срок свой боевой инвентарь, поэтому было принято решение включить всех их в состав на следующий сезон».

На Олимпиаде-2022 в Пекине российский санный спорт был представлен Татьяной Ивановой, Викторией Демченко, Екатериной Катниковой, Романом Репиловым, Семеном Павличенко, Александром Горбацевичем, а также двумя экипажами мужских саней-двоек: Александра Денисьева и Владислава Антонова, Андрея Богданова и Юрия Прохорова.

«На централизованный сбор также поедут экипажи Всеволода Кашкина и Константина Коршунова, Евгения Евдокимова и Семена Микова. Что касается проявивших себя юниорок Софьи Мазур и Дарьи Олесик, то они находятся теперь в резерве, но продолжат подготовку, допускаю, в составе юниорской команды. У мужчин-одиночников к олимпийцам добавятся Павел Репилов и Матвей Пересторонин», — добавил Чудинов.

По словам главного тренера, первый централизованный сбор национальной команды запланирован в Кисловодске на 17 мая.