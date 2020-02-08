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Определен окончательный состав сборной России на чемпионат мира в Сочи

16:21
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Тренерский штаб сборной России по итогам контрольных тренировок сформировал окончательный состав национальной команды на чемпионат мира по санному спорту, который пройдет с 14 по 16 февраля в Сочи, сообщает ТАСС.

В окончательный состав сборной вошли: Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Олеся Михайленко, Роман Репилов, Семен Павличенко, Максим Аравин и Александр Горбацевич, а также три экипажа: Александр Денисьев/Владислав Антонов, Владислав Южаков/Юрий Прохоров и Константин Кашкин/Всеволод Коршунов.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7716631

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