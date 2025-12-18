Олесик заняла четвертое место на Кубке наций по санному спорту в Лейк-Плэсиде

Россиянка Дарья Олесик заняла четвертое место в соревнованиях одиночек на Кубке наций по санному спорту в Лейк-Плэсиде (США).

Результат спортсменки составил 44,696 секунды.

Ее отставание от занявшей первое место американки Эмили Фишналлер (44,279) составил 0,417 секунды. Второй место заняла представительница Латвии Зане Калума (+0,328), третьей стала итальянка Сандра Робатшер (+0,409).

Гонка Кубка наций является отбором для спортсменов, не получивших автоматическое место в основном составе Кубка мира, этап которого пройдет в Лейк-Плэсиде с 19 по 20 декабря и станет квалификационным стартом на Олимпийские игры 2026 года.

31 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Российские саночники пропустили три последних сезона из-за отстранения. 23 ноября стало известно, что шесть российских саночников выступят в отборе к Олимпиаде-2026. В список, помимо Олесик, вошли Александр Горбацевич, Матвей Пересторонин, Павел Репилов, София Мазур и Ксения Шамова.