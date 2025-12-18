Сани
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Санный спорт

Милан-2026

18 декабря, 23:24

Олесик заняла четвертое место на Кубке наций по санному спорту в Лейк-Плэсиде

Сергей Ярошенко

Россиянка Дарья Олесик заняла четвертое место в соревнованиях одиночек на Кубке наций по санному спорту в Лейк-Плэсиде (США).

Результат спортсменки составил 44,696 секунды.

Ее отставание от занявшей первое место американки Эмили Фишналлер (44,279) составил 0,417 секунды. Второй место заняла представительница Латвии Зане Калума (+0,328), третьей стала итальянка Сандра Робатшер (+0,409).

Гонка Кубка наций является отбором для спортсменов, не получивших автоматическое место в основном составе Кубка мира, этап которого пройдет в Лейк-Плэсиде с 19 по 20 декабря и станет квалификационным стартом на Олимпийские игры 2026 года.

31 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Российские саночники пропустили три последних сезона из-за отстранения. 23 ноября стало известно, что шесть российских саночников выступят в отборе к Олимпиаде-2026. В список, помимо Олесик, вошли Александр Горбацевич, Матвей Пересторонин, Павел Репилов, София Мазур и Ксения Шамова.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
санный спорт
Читайте также
США заплатят нелегальным мигрантам $3 тыс. за самодепортацию до Нового года
The Times сообщила о переполненном кладбище для военных во Львове
Овечкин вспомнил Федорова и других легенд Русской пятерки
Кержаков украл у Дзюбы рекорд, «забив» 20 лет спустя, Карпину предложили вызвать в сборную обоих. Что происходит с историческим бомбардирским рекордом
Каким был 2025 год для мирового рынка нефти. Разбор
Галлямов раскритиковал журналистку за ранний звонок
Популярное видео
Обмен «Трактора» и «Динамо»
Обмен «Трактора» и «Динамо»
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
СКА побеждает пятый раз в последних шести матчах
СКА побеждает пятый раз в последних шести матчах
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Трактор» назначил Корешкова / итоги Кубка Первого канала
«Трактор» назначил Корешкова / итоги Кубка Первого канала
Бердин — в «Сибири», Корешков — главный в «Тракторе»
Бердин — в «Сибири», Корешков — главный в «Тракторе»
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Странный обмен «Лады» с ЦСКА, Тамбиев покинул «Адмирал»
Странный обмен «Лады» с ЦСКА, Тамбиев покинул «Адмирал»
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» проведут в ОАЭ
Матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» проведут в ОАЭ
«Торонто» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тренера по санному спорту Петракова лишили нейтрального статуса

Пересторонин занял 3-е место на Кубке наций

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости