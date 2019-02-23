Никитина - первая российская скелетонистка, выигравшая Кубок мира!

Российская скелетонистка Елена Никитина выиграла Кубка мира сезона-2018/19. 26-летняя спортсменка стала недосягаемой для своей ближайшей преследовательницы немки Тины Херманн по итогам заключительного этапа в канадском Калгари. Никитина набрала 1663 очка, а представительница Германии - 1597 баллов.

Никитина заняла 5-е место на заключительном этапе Кубка мира. Ее результат по сумме двух попыток составил 1 минуту 57,95 секунды. Победила Херманн (1.57,39), второе место заняла представительница Канады Мирела Ранева (1.57,52), третье - уроженка Великобритании Лора Дес (1.57,68). Россиянка Юлия Канакина стала 6-й (1.58,01), Рената Хузина - 8-й (1.58,17).

Скелетон

Калгари (Канада)

Кубок мира

Женщины

1. Тина Херманн (Германия) - 1.57,39 (58,97 + 58,42)

2. Мирела Ранева (Канада) - 1.57,52 (58,94 + 58,58)

3. Лора Дес (Великобритания) - 1.57,68 (59,26 + 58,42)

4. Элизабет Майер (Канада) - 1.57,74 (58,84 + 58,90)

5. Елена Никитина (Россия) - 1.57,95 (59,24 + 58,71)

6. Юлия Канакина (Россия) - 1.58,01 (58,95 + 89,06)

8. Рената Хузина (Россия) - 1.58,17 (59,20 + 58,97)

Кубок мира по скелетону среди женщин проводится с сезона-1996/97. Российские спортсменки ни разу не попадали в тройку призеров в итоговом личном зачете.

Никитина стала вторым представителем России, завоевавшим Кубок мира по скелетону. Ранее подобное достижение покорялось Александру Третьякову в сезоне-2008/09.

Напомним, Никитина является бронзовым призером Олимпиады-2014, двукратным призером чемпионатов мира, а также двукратной чемпионкой Европы.

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