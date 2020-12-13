Немка Айтбергер выиграла этап Кубка мира в Оберхофе, Иванова стала пятой, Демченко — седьмая
13:44
Немецкая саночница Даяна Айтбергер стала победительницей этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия).
В топ-10 по итогам этапа попали две россиянки: Татьяна Иванова стала пятой, Виктория Демченко заняла седьмое место.
Санный спорт
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
3-й этап
Женщины
Одиночка
1. Даяна Айтбергер (Германия) — 1.23,338 (41,672 + 41,666)
2. Натали Гайзенбергер (Германия) — 1.23,410 (41,767 + 41,643)
3. Кендия Апарйоде (Латвия) — 1.23,507 (41,667 + 41,840)
5. Татьяна Иванова (Россия) — 1.23,677 (41,937 + 41,740)
7. Виктория Демченко (Россия) — 1.23,805 (41,974 + 41,831)
16. Екатерина Батурина (Россия) — 1.24,146 (42,151 + 41,995)
17. Екатерина Катникова (Россия) — 1.24,299 (42,107 + 42,199)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю