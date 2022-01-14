Немцы Эггерт и Бенекен выиграли этап Кубка мира по санному спорту в Оберхофе

Немцы Тони Эггерт и Саша Беннекен стали золотыми призерами заездов двоек на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в немецком Оберхофе. Россияне не смогли побороться за призовые места. Санный спорт Оберхоф (Германия) Кубок мира Мужчины Двойка Спринт 1. Эггерт/Бенеккен (Германия) — 27.596 2. Штой/Коллер (Австрия) — 27.695 3. Ботс/Плюме (Латвия) — 27.788 4. Сикс А./Сикс Ю. (Латвия) — 27.793 5. Ридер/Растнер (Италия) — 27.812 6. Ридер/Кайнцвальднер (Италия) — 27.859 7. Богданов/Прохоров (Россия) — 27.892... 10. Денисьев/Антонов (Россия) — 28.020 15. Кашкин/Коршунов (Россия) — 28.307