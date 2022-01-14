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Санный спорт

Сегодня, 17:11

Немцы Эггерт и Бенекен выиграли этап Кубка мира по санному спорту в Оберхофе

Иван Шитик
Корреспондент

Немцы Тони Эггерт и Саша Беннекен стали золотыми призерами заездов двоек на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в немецком Оберхофе.

Россияне не смогли побороться за призовые места.

Санный спорт

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

Спринт

1. Эггерт/Бенеккен (Германия) — 27.596

2. Штой/Коллер (Австрия) — 27.695

3. Ботс/Плюме (Латвия) — 27.788

4. Сикс А./Сикс Ю. (Латвия) — 27.793

5. Ридер/Растнер (Италия) — 27.812

6. Ридер/Кайнцвальднер (Италия) — 27.859

7. Богданов/Прохоров (Россия) — 27.892...

10. Денисьев/Антонов (Россия) — 28.020

15. Кашкин/Коршунов (Россия) — 28.307

Сборная России по санному спорту
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