Немцы Эггерт и Бенекен выиграли этап Кубка мира по санному спорту в Оберхофе
Немцы Тони Эггерт и Саша Беннекен стали золотыми призерами заездов двоек на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в немецком Оберхофе.
Россияне не смогли побороться за призовые места.
Санный спорт
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Двойка
Спринт
1. Эггерт/Бенеккен (Германия) — 27.596
2. Штой/Коллер (Австрия) — 27.695
3. Ботс/Плюме (Латвия) — 27.788
4. Сикс А./Сикс Ю. (Латвия) — 27.793
5. Ридер/Растнер (Италия) — 27.812
6. Ридер/Кайнцвальднер (Италия) — 27.859
7. Богданов/Прохоров (Россия) — 27.892...
10. Денисьев/Антонов (Россия) — 28.020
15. Кашкин/Коршунов (Россия) — 28.307
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