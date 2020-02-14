Наталия Гарт: «Три золотые медали в первый день ЧМ были сладкой мечтой»

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт отметила, что спортсмены сборной России показали великолепный результат в стартовый день чемпионата мира в Сочи. По ее словам, это можно было представить только в сладких мечтах

Россияне в пятницу в спринтерских гонках завоевали три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую. Соревнование впервые проходит в России. Спортсмены 15-16 февраля разыграют еще четыре комплекта наград.

- Я не испытываю неудобства от того, что мы сегодня выиграли все три золотые медали (с улыбкой), — цитирует «РИА Новости» Гарт. — Все ребята заслужили такие высокие результаты. И свою задачу, как мне кажется, выполнили.

Да, я ожидала сегодня таких результатов. но, правда, в самых сладких мечтах (смеется). Три золота чемпионата мира — это очень круто. Все ребята — молодцы. Я не знаю, что случилось с (ставшим десятым) Семеном Павличенко, но надеюсь, что он соберется и возьмет медаль.