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Гарт: «Делаем всё, чтобы идти в ногу с FIL, и чтобы саночники были готовы к возвращению на мировую арену»

Даниил Аршавский
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Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт рассказала, что предпринимает организация для улучшения отношений с Международной федерацией санного спорта (FIL).

«Мы поддерживаем отношения с руководством Международной федерации санного спорта (FIL). Они, конечно, не такие близкие, как были раньше. Если руководство FIL пойдет на сближение с нами, то шансы на скорое решение всех противоречий будут хорошие. Российская делегация посещает конгресс FIL, есть общение. Делаем всё, чтобы идти в ногу с FIL и чтобы наши спортсмены были максимально готовы к возвращению на международную арену, как только появится такая возможность», — приводит слова Гарт «Известия».

Российские саночники были лишены возможности выступать на турнирах под эгидой FIL в марте 2022 года после обострения ситуации на Украине.

Источник: «Известия»
Сборная России по санному спорту
санный спорт
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