Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт отметила, что пять наград высшего достоинства на чемпионате мира в Сочи — просто фантастический результат для российских саночников. По ее словам, спортсмены выложились более чем на 100 процентов.

Роман Репилов сегодня выиграл соревнования мужчин, принеся команде пятое золото из шести возможных.

— Пять золотых медалей — это фантастика. Но у нас еще есть одна дисциплина (командная гонка), — цитирует «РИА Новости» Гарт. — Можно сказать, что наша команда выступила больше, чем на 100 процентов, спортсмены сделали невозможное. Мне кажется, что скачок у нас начался в прошлом году. Я считаю, что это поступательное движение, это результат долгой работы.

Я рада победе Романа, но больше бы радовалась его успеху, если бы Гляйршер доехал до финиша. Пусть вторым, но все же финишировал, потому что из-за его падения я не могу радоваться в полной мере. Я понимаю, что чувствует спортсмен, когда он идет на золото и происходит такая история. Это очень неприятно.

Он по ходу дистанции уже уступал Роману, и если бы он финишировал с таким отставанием, то радость была бы беспредельной. Мы все — и тренеры, и функционеры — очень переживаем за ребят. Не важно, какой они национальности, они все для нас как наши дети.