Москва в феврале 2021 года примет этап Кубка мира по натурбану

Международная федерация санного спорта приняла решение о проведении в Москве в феврале 2021 года этапа Кубка мира по натурбану, сообщает ТАСС.

В феврале 2020 года столица России принимала чемпионат Европы по натурбану. Сборная России заняла тогда третье место в медальном зачете, выиграв три серебряных и одну бронзовую награду.

Международные соревнования по натурбану (неолимпийской дисциплине санного спорта) проводятся на московских Воробьевых горах на протяжении нескольких последних лет.