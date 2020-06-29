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Москва в феврале 2021 года примет этап Кубка мира по натурбану

29 июня 2020, 16:40

Международная федерация санного спорта приняла решение о проведении в Москве в феврале 2021 года этапа Кубка мира по натурбану, сообщает ТАСС.

В феврале 2020 года столица России принимала чемпионат Европы по натурбану. Сборная России заняла тогда третье место в медальном зачете, выиграв три серебряных и одну бронзовую награду.

Международные соревнования по натурбану (неолимпийской дисциплине санного спорта) проводятся на московских Воробьевых горах на протяжении нескольких последних лет.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8838123

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