Москва в феврале 2021 года примет этап Кубка мира по натурбану
29 июня 2020, 16:40
Международная федерация санного спорта приняла решение о проведении в Москве в феврале 2021 года этапа Кубка мира по натурбану, сообщает ТАСС.
В феврале 2020 года столица России принимала чемпионат Европы по натурбану. Сборная России заняла тогда третье место в медальном зачете, выиграв три серебряных и одну бронзовую награду.
Международные соревнования по натурбану (неолимпийской дисциплине санного спорта) проводятся на московских Воробьевых горах на протяжении нескольких последних лет.
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