Международная федерация санного спорта продолжает подготовку к ЧМ в Сочи

Международная федерация санного спорта (FIL) продолжает подготовку к проведению чемпионата мира-2020 в Сочи, сообщает пресс-служба организации. Ранее ВАДА наложил ряд санкций на российский спорт в связи с манипуляцией базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Среди них — признание РУСАДА несоответствующим Антидопинговому кодексу, а также перенос международных турниров из России в другие страны.

По словам исполнительного директора FIL Кристофа Швайгера, подготовка продолжится в связи с тем, что санкции ВАДА еще не вступили в силу. Российская сторона намерена подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

При этом Швайгер отметил, что допинг-контроль на чемпионате мира не будет проводиться РУСАДА.

Чемпионат мира в Сочи должен пройти с 14 по 16 декабря 2020 года.