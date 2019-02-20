Мария Бардина: "Россияне будут бороться за медали во всех видах на этапе Кубка мира в Сочи"

Глава тренерского совета Федерации санного спорта России Вера Бардина, что российские спортсмены будут бороться за медали во всех видах на этапе Кубка мира в Сочи.

- Мы рассчитываем, что наши саночники будут бороться за медали во всех видах, - цитирует Бардину ТАСС. - Особые надежды связываем, конечно, с лидерами: Татьяной Ивановой, Семеном Павличенко и Романом Репиловым, можно ожидать хорошего результата и от Екатерины Батуриной и Виктории Демченко. Что касается двоек, то здесь нашим ребятам будет куда труднее бороться за медали с немцами. Но успешное выступление Владислава Южакова и Юрия Прохорова в эстафетной гонке на недавнем чемпионате мира доказывает, что и в двойках у нас есть шансы.

Этап Кубка мира в Сочи пройдет с 23 по 24 февраля.