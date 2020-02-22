Людвиг выиграл этап Кубка мира в Винтерберге

Немец Иоханнес Людвиг выиграл состязания одиночек на этапе Кубка мира в Винтерберге. В тройку вошли Кристерс Апарьодс из Латвии и еще один представитель Германии Себастьян Блай.

Лучший из россиян Максим Аравин занял девятое место.

Винтерберг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

1. Иоханнес Людвиг (Германия) — 1.52,285 (55,662 + 56,623)

2. Кристерс Апарйодс (Латвия) — 1.52,464 (56,084 + 56,380)

3. Себастиан Блай (Германия) — 1.52,507 (55,909 + 56,598)

4. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.52,650 (55,981 + 56,669)

5. Крис Айсслер (Германия) — 1.52,664 (56,077 + 56,587)

6. Кевин Фишналлер (Италия) — 1.52,719 (55,905 + 56,814)...

9. Максим Аравин (Россия) — 1.53,179 (56,460 + 56,719)...

11. Александр Горбацевич (Россия) — 1.53,387 (56,996 + 56,391)

12. Семен Павличенко (Россия) — 1.53,486 (55,962 + 57,524)