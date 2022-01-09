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Лох выиграл спринт на Кубке мира по санному спорту, Павличенко на пятом месте

18:06
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На этапе Кубка мира по санному спорту в Сигулде (Латвия) завершился мужской спринт.

Победу одержал немец Феликс Лох. Вторым стал представитель Латвии Кристерс Апарйодс. На третьей позиции итальянец Доминик Фишналлер.

Российский спортсмен Семен Павличенко занял пятое место. Девятым стал Александр Горбацевич. Десятое место занял Роман Репилов, 13-е — Павел Репилов.

Сигулда (Латвия)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

Спринт

1. Феликс Лох (Германия) — 27,819

2. Кристерс Апарйодс (Латвия) — 27,833

3. Доминик Фишналлер (Италия) — 27,890

4. Нико Гляйршер (Австрия) — 27,904

5. Семен Павличенко (Россия) — 27,929

6. Гинтс Берзе (Латвия) — 27,940

9. Александр Горбацевич (Россия) — 28,053

10. Роман Репилов (Россия) — 28,139

13. Павел Репилов (Россия) — 28,174

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Евгений Петров все материалы автора
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