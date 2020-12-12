Лох выиграл этап Кубка мира в Оберхофе, Павличенко четвертый
16:35
Немец Феликс Лох выиграл третий этап Кубка мира в Оберхофе. Вторым стал его соотечественник Йоханнес Людвиг, тройку замкнул Йонас Мюллер из Австрии.
Россияне Семен Павличенко и Роман Репилов расположились на четвертом и пятом месте.
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
3-й этап
Мужчины
Одиночка
1. Феликс Лох (Германия) — 1.26,745 (43,455 + 43,290)
2. Иоханнес Людвиг (Германия) — 1.26,841 (43,416 + 43,425)
3. Йонас Мюллер (Австрия) — 1.26,990 (43,525 + 43,465)
4. Семен Павличенко (Россия) — 1.27,056 (43,523 + 43,533)
5. Роман Репилов (Россия) — 1.27,060 (43,506 + 43,554)...
23. Александр Горбацевич (Россия) — 1.28,387 (44,595 + 43,792)
24. Степан Федоров (Россия) — 1.28,414 (44,011 + 44,403)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю