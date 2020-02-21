Лаврентьева стала второй на чемпионате Европы по натурбану

Российская спортсменка Екатерина Лаврентьева заняла второе место в женских соревнованиях на санях-одиночках на чемпионате Европы по натурбану.

Победительницей стала итальянка Эвелин Ланталер, показавшая результат 11,38 секунды. Лаврентьева уступила лидеру 0,03 секунды. Третье место заняла австрийская спортсменка Тина Унтербергер.

Россиянка Любовь Ольховая стала восьмой, Александр Суворова — 14-й, Виктория Кожакина — 15-й, Екатерина Гук не вышла на старт.

Чемпионат Европы был запланирован на 22-23 февраля, но свои коррективы внесла теплая погода. Соревнования теперь состоят из одного заезда, при этом длина трека была сокращена до минимально разрешенной по правилам Международной федерации санного спорта — 400 м.