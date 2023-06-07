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Сегодня, 15:13

Конгресс международной федерации в июне вернется к вопросу отстранения российских саночников

Алина Савинова
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Международная федерация санного спорта (FIL) на конгрессе в Бухаресте планирует вернуться к вопросу отстранения российских спортсменов от международных турниров.

«В повестке заседания конгресса есть пункт «обсуждение резолюции исполкома FIL от 23 сентября 2022 года», — приводит ТАСС слова представительницы пресс-службы FIL.

Ежегодный конгресс FIL пройдет с 17 по 18 июня. 18 мая сообщалось, что Международная федерация санного спорта пригласила российскую делегацию на июньский конгресс в Бухарест.

В июне 2022 года конгресс Международной федерации санного спорта отстранил российских спортсменов от участия в турнирах под своей эгидой. В сентябре отстранение было продлено.

Источник: https://tass.ru/sport/17950989
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