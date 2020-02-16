Катникова — первая россиянка, выигравшая чемпионат мира среди одиночниц
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Россиянка Екатерина Катникова завоевала две золотые медали на чемпионате мира по санному спорту в женском спринте в Сочи. Примечательно, что 25-летняя спортсменка ни разу на этапах Кубка мира не поднималась выше четвертого места.
Она первой среди россиянок выиграла чемпионат мира среди одиночниц. Вера Зозуля в 1978 году представляла СССР. В 18 случаях из 19 на предыдущих соревнованиях побеждали представительницы Германии.
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