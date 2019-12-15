Кашкин и Коршунов заняли третье место в спринте на Кубке мира
08:51
На этапе Кубка мира по санному спорту в Уистлере (Канада) завершился мужской спринт у двоек.
Победили немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен. На втором месте еще один немецкий дуэт Тобиас Вендль/Тобиас Арльт. Россияне Всеволод Кашкин/Константин Коршунов на третьей позиции.
Уистлер (Канада)
Кубок мира
Мужчины
Двойка
Спринт
1. Эггерт/Бенеккен (Германия) — 27,759
2. Вендль/Арльт (Германия) — 27,762
3. Кашкин/Коршунов (Россия) — 27,763
4. Денисьев/Антонов (Россия) — 27,789
5. Ридер/Кайнцвальднер (Италия) — 27,812
6. А. Сикс/Ю. Сикс (Латвия) — 27,836
12. Южаков/Прохоров (Россия) — 27,917
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