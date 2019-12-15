Кашкин и Коршунов заняли третье место в спринте на Кубке мира

На этапе Кубка мира по санному спорту в Уистлере (Канада) завершился мужской спринт у двоек.

Победили немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен. На втором месте еще один немецкий дуэт Тобиас Вендль/Тобиас Арльт. Россияне Всеволод Кашкин/Константин Коршунов на третьей позиции.

Уистлер (Канада)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

Спринт

1. Эггерт/Бенеккен (Германия) — 27,759

2. Вендль/Арльт (Германия) — 27,762

3. Кашкин/Коршунов (Россия) — 27,763

4. Денисьев/Антонов (Россия) — 27,789

5. Ридер/Кайнцвальднер (Италия) — 27,812

6. А. Сикс/Ю. Сикс (Латвия) — 27,836

12. Южаков/Прохоров (Россия) — 27,917