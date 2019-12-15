Кашкин и Коршунов стали третьими в соревнованиях двоек в Уистлере
08:32
Немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен стали победителями в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира по санному спорту в Уистлере. Россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов заняли третье место.
Уистлер (Канада)
Кубок мира
Мужчины
Двойка
1. Эггерт/Бенеккен (Германия) — 1.16,644 (38,353 + 38,291)
2. Вендль/Арльт (Германия) — 1.16,703 (38,347 + 38,356)
3. Кашкин/Коршунов (Россия) — 1.16,878 (38,454 + 38,424)
4. Штой/Коллер (Австрия) — 1.16,904 (38,425 + 38,479)
5. Гойеке/Гамм (Германия) — 1.16,916 (38,447 + 38,469)
6. Уокер/Снит (Канада) — 1.17,036 (38,528 + 38,508)
7. Южаков/Прохоров (Россия) — 1.17,073 (38,525 + 38,548)
8. Денисьев/Антонов (Россия) — 1.17,096 (38,639 + 38,457)
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