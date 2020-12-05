Иванова выиграла второй этап Кубка мира, Катникова третья

Россиянка Татьяна Иванова победила на втором этапе Кубка мира в Альтенберге. Еще одна представительница России Екатерина Катникова заняла третье место. Между ними расположилась немка Натали Гайзенберг.

Альтенберг (Германия)

Кубок мира

2-й этап

Женщины

Одиночка

1. Татьяна Иванова (Россия) — 1.45,170 (52,539 + 52,631)

2. Натали Гайзенбергер (Германия) — 1.45,283 (52,586 + 52,697)

3. Екатерина Катникова (Россия) — 1.45,370 (52,741 + 52,629)

4. Маделин Эгле (Австрия) — 1.45,461 (52,705 + 52,756)

5. Юлия Таубитц (Германия) — 1.45,484 (52,771 + 52,713)

6. Даяна Айтбергер (Германия) — 1.45,670 (52,992 + 52,678)...

17. Екатерина Батурина (Россия) — 1.46,743 (53,159 + 53,584)