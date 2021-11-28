Иванова: «В целях безопасности нужно поправить один из участков трассы в Пекине»

Российская саночница Татьяна Иванова заявила о необходимости поправить один из участков олимпийской трассы в Пекине (Китай) в целях безопасности.

«Сейчас мы готовим рекомендации, чтобы поправить один из прямых участков трассы, чтобы не было такого количества падений и травм. Трасса в Китае особенная, она не похожа на другие, у нее свой ритм, под нее обязательно нужно подстроиться. Мы находились там 2,5 недели, за это время нам нужно было трассу узнать и весь инвентарь попробовать. Все разом, но я так не очень люблю. Мне нравится, когда знакомство проходит постепенно. Приехал и посмотрел, а потом позже опять так сделал. Чтобы четко понимать, что едет, а что нет. И что надо поправить в настройках», — приводит ТАСС слова Ивановой.

Первый этап Кубка мира по санному спорту проходил с 20 по 21 ноября в Пекине, во время соревнований Иванова получила травму ноги, из-за которой она выбыла до конца 2021 года.