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Иванова: «В целях безопасности нужно поправить один из участков трассы в Пекине»

Саночница Иванова заявила о необходимости изменить олимпийскую трассу в Пекине в целях безопасности
11:11

Российская саночница Татьяна Иванова заявила о необходимости поправить один из участков олимпийской трассы в Пекине (Китай) в целях безопасности.

«Сейчас мы готовим рекомендации, чтобы поправить один из прямых участков трассы, чтобы не было такого количества падений и травм. Трасса в Китае особенная, она не похожа на другие, у нее свой ритм, под нее обязательно нужно подстроиться. Мы находились там 2,5 недели, за это время нам нужно было трассу узнать и весь инвентарь попробовать. Все разом, но я так не очень люблю. Мне нравится, когда знакомство проходит постепенно. Приехал и посмотрел, а потом позже опять так сделал. Чтобы четко понимать, что едет, а что нет. И что надо поправить в настройках», — приводит ТАСС слова Ивановой.

Первый этап Кубка мира по санному спорту проходил с 20 по 21 ноября в Пекине, во время соревнований Иванова получила травму ноги, из-за которой она выбыла до конца 2021 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13046837

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Иван Торопцев все материалы автора
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